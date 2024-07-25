Рост потока путешественников по России случился благодаря автотуристам

В правительстве РФ заявили, что увеличенный поток туристов по России произошел за счет путешественников на автомобилях. Личными автомобилями воспользовались более 50% россиян во время отдыха.

Автотуристы положительно повлияли на рост турпотока по России, передал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что больше половины туристов путешествовали по стране на машинах.

О достижениях России в сфере туризма премьер рассказал на совещании российского президента Владимира Путина с правительством.

«Все большую популярность приобретает автотуризм. Основной прирост турпотока произошел как раз за счет путешествий наших граждан на автомобилях. По данным ВЦИОМ, за первую половину года, включая лето, 53% граждан предпочитают путешествия на автомобиле. Это на 8% больше, чем годом ранее»

- Дмитрий Чернышенко

Он добавил, что всего россияне совершили более 35 млн поездок по стране за летний период.

Напомним, что в ходе совещания Чернышенко также отметил, что Дагестан и Чечня стали лидерами по росту туристического потока. Он составил 46% и 66% соответственно. Тем не менее, самыми популярными регионами у российских туристов стали Краснодарский край и Москва.