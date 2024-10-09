В Грузии откроется первый в стране "сухой порт"

В Тбилиси откроется "сухой порт" – важный логистический хаб в рамках торгового маршрута "Средний коридор".
Первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили презентовал проект "сухого порта", который откроется в районе аэропорта Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.
Площадь "сухого порта" составит почти 300 тыс кв м. Территорию комплекса займут склады, офис, также будет проложена железнодорожная ветка.
Объект призван стать важной частью международного торгового маршрута "Средний коридор". Транспортный центр начнет работу к концу года, 60% акций объекта принадлежит компании из ОАЭ.
Напомним, что торговый маршрут "Средний коридор" соединяет Казахстан, Азербайджан и Грузию в единую логистическую сеть по транспортировке товаров из Западной Азии. Частью проекта также является порт Анаклия, который должен открыться к 2029 году.