Вестник Кавказа

В Тбилиси вышла из строя половина метрополитена

В Тбилиси вышла из строя половина метрополитена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В грузинской столице бездействует одна из ключевых транспортных артерий – Сабурталинская ветка метро. Причины и суть аварии не публикуются компанией-оператором, также неизвестны сроки ремонта.

Вторая линия метро в Тбилиси – Сабурталинская ветка – по неизвестным причинам не работает вечером воскресенья, предупредила компания-оператор.

В компании подчеркнули, что авария, детали которой она не раскрывает, не коснулась первой линии – Ахметели-Варкетильской ветки – и пассажиры могут по-прежнему безопасно ею пользоваться.

"Из-за технических неполадок Сабурталинская линия Тбилисского метро временно не может обслуживать пассажиров. Сотрудники соответствующих служб Тбилисской транспортной компании уже на месте и работают над своевременным устранения неполадок"

– Тбилисская транспортная компания

Компания-оператор затруднилась назвать даже примерные сроки устранения неполадок и возвращения транспортного сообщения по Сабурталинской ветке.

Напомним, что 2/5 всего пассажиропотока в грузинской столице приходится именно на метро.

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