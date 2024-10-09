В центре Алматы тушили жилую многоэтажку

Сегодня днем в центре Алматы вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажного жилого дома – огонь охватил квартиру на предпоследнем этаже, после чего перекинулся на кровлю здания.

В Алматы сегодня загорелся многоэтажный жилой дом: огонь охватил квартиру в одном из ЖК в центре мегаполиса, на пересечении улиц Байтурсынова и Курмангазы, сообщили в МЧС Казахстана.

"Силы и средства ДЧС нескольких пожарных частей, направленные в Алмалинский район, ул. Кашгарская на сообщение о пожаре, ликвидируют по повышенному рангу возгорание с квартиры на 7-ом этаже 8-и этажного жилого дома. Происходит горение квартиры и кровли, площадь уточняется"

- пресс-служба ДЧС Алматы

Главные опасения огнеборцев вызывала угроза обрушения конструкций, ликвидировать последствия которой из-за конфигурации здания было бы крайне сложно. Чтобы избежать этого, спасатели создали 2 участка тушения пожара, а огонь тушили лафетными стволами через пожарную автолестницу, передает Sputnik Казахстан.

Локализовать огонь алматинским пожарным удалось в 13:25 местного времени (11:25 мск) полностью потушить возгорание – в 13:45 (11:45 мск), сообщили в ДЧС города Алматы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, добавили спасатели.