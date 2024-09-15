Угроза образования смерчей будет сохраняться на Кубани до конца недели

Жителей Кубани предупредили об угрозе формирования смерчей. Она будет сохраняться до конца выходных.

В ближайшие три дня в Краснодарском крае существует опасность образования смерчей. Об этом сказано в Telegram-канале регионального управления МЧС.

"В течение суток 18 октября, 19 и 20 октября на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем"

– пресс-служба управления

Кроме того, до конца сегодняшнего дня, а также в пятницу на участке Магри – Веселое (Сочи и ФТ Сириус) будет сохраняться угроза формирования смерчей над морем.

В МЧС призывают граждан временно отказаться от прогулок и отдыха на побережье. В том случае, если смерч застал на суше, следует держаться подальше от зданий, мостов и рекламных конструкций, а также найти ров или углубление в земле, принять там горизонтальное положение и укрыть голову руками.