Вестник Кавказа

Смерчи нагрянули в Сочи и Сириус

Смерчи нагрянули в Сочи и Сириус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи и Сириусе прошли смерчи, было объявлено штормовое предупреждение. Разрушений нет, сейчас в Сириусе солнечно, но море штормит.

В сочинском микрорайоне Адлер и на федеральной территории Сириус бушевали смерчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

Ранее в Сочи и его окрестностях прогнозировали сильные дожди с грозами и появление смерчей над морем. Глава города Андрей Прошунин потребовал от коммунальных служб усилить контроль и подготовить порядка 600 рабочих.

Из-за прихода стихии было объявлено штормовое предупреждение. При этом руководство Сириуса отмечает, что разрушений инфраструктуры и пострадавших не было.

Как отметил собеседник издания, информация о выходе смерчей на сушу не поступала.

Кроме того, агентство отмечает, что в настоящее время, несмотря на шторм в море, в Сириусе уже солнечно.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Первый снег увидели в горах Сочи

Первый снег увидели в горах Сочи

Следователи проверят детали пожара на складе с медицинскими отходами на Кубани

Следователи проверят детали пожара на складе с медицинскими отходами на Кубани

Краснодарский край вошел в тройку самых популярных направлений для осеннего отдыха

Краснодарский край вошел в тройку самых популярных направлений для осеннего отдыха

В воздушной гавани Сочи заработает биотерминал

В воздушной гавани Сочи заработает биотерминал

Пятиэтажный жилой дом горел в Краснодаре

Пятиэтажный жилой дом горел в Краснодаре

Уникальный Концертный центр строят в Сириусе: стали известны детали проекта

Уникальный Концертный центр строят в Сириусе: стали известны детали проекта

Россияне выбирают горнолыжные курорты Сочи

Россияне выбирают горнолыжные курорты Сочи

На Кубань идет резкое похолодание

На Кубань идет резкое похолодание

Более 90 мигрантов поймали в Сочи

Более 90 мигрантов поймали в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы