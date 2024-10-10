Смерчи нагрянули в Сочи и Сириус

В Сочи и Сириусе прошли смерчи, было объявлено штормовое предупреждение. Разрушений нет, сейчас в Сириусе солнечно, но море штормит.

В сочинском микрорайоне Адлер и на федеральной территории Сириус бушевали смерчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

Ранее в Сочи и его окрестностях прогнозировали сильные дожди с грозами и появление смерчей над морем. Глава города Андрей Прошунин потребовал от коммунальных служб усилить контроль и подготовить порядка 600 рабочих.

Из-за прихода стихии было объявлено штормовое предупреждение. При этом руководство Сириуса отмечает, что разрушений инфраструктуры и пострадавших не было.

Как отметил собеседник издания, информация о выходе смерчей на сушу не поступала.

Кроме того, агентство отмечает, что в настоящее время, несмотря на шторм в море, в Сириусе уже солнечно.