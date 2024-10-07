Часть Сухума останется без воды завтра

Водоснабжение в части Сухума отключат в аварийном порядке из-за прорыва на трубопроводе. Ограничения начнут действовать с начала 17 октября.

Некоторые жители Сухума останутся без воды 17 октября. Причина – авария на трубопроводе в населенном пункте Гумиста, который находится недалеко от столицы Абхазии, рассказали в сухумском «Водоканале».

Отключение воды намечено на 00:00. Водоснабжение вернут в штатный режим с 21:00.

Ограничения коснутся Нового района, района колоса и старого поселка, нагорной части города и верхней части ВИЭМа. В центре Сухума будет наблюдаться слабый напор.