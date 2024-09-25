Вена приняла мероприятие по случаю COP29 в Баку

В Вене провели ознакомительное мероприятие в связи с COP29 в Азербайджане. Генпрокуратура Азербайджана и Управление ООН по наркотикам и преступности условились продолжать сотрудничество и обсудили подготовку к Конференции ООН по изменению климата.

Ознакомительное мероприятие, посвященное предстоящему саммиту COP29, провела в Вене Генеральная прокуратура Азербайджана.

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита в австрийскую столицу генпрокурора АР Кямрана Алиева.

В Вене состоялась специальная сессия "Предотвращение преступлений и защита людей и планеты посредством правосудия - от Вены (UNTOC-COP12) до Баку (UNFCCC- COP29)". Был представлен промо-ролик о COP29.

Генпрокурор Азербайджана сообщил, что в Баку на завершающей стадии находятся подготовительные работы к COP29. Также азербайджанская делегация поделилась информацией о том, что в рамках COP29 запланирована сессия высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата". Мероприятие назначено на 15 ноября и организуется Генеральной прокуратурой АР и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) при сопредседательстве главы МВД ОАЭ.

Кямран Алиев в Вене встретился с исполнительным директором УНП ООН Гадой Вали. Азербайджанская сторона отметила высокий уровень связей между Баку и ООН, сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью будет продолжено. Гада Вали дала высокую оценку подготовительной работы в COP29 и поблагодарила генпрокурора Азербайджана.

Начальники управлений Генпрокуратуры Азербайджана Эльнур Мусаев и Эркин Алиханов поделились информацией о мерах и достижениях в борьбе с преступлениями в сфере экологии, об итогах проведенной в Баку 29-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров, а также о сессии высокого уровня, которая пройдет в рамках COP29.