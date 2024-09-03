COP29 переведет мероприятия на 6 иностранных языков

Проведение ноябрьского COP29 будет предусматривать перевод мероприятий на 6 официальных языков ООН. Также конференция будет оборудована специальными устройствами.

Мероприятия на COP29 в Баку будут переведены на 6 официальных языков ООН. Это утверждено в документе, согласованном между организаторами конференции. Этот вопрос также будет обсужден на пленарном заседании парламента Азербайджана завтра.

На конференции будут использоваться устройства с возможностью переводить речь в быстром темпе.

Отметим, что среди 6 официальных языков ООН находятся русский, китайский, французский, арабский, испанский и английский.

COP29 пройдет в азербайджанской столице. Начало всех мероприятий намечено на 11 ноября, а окончание на 22 ноября.