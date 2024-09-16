Wildberries в Казахстане откроет крупные логистические хабы

В Казахстане вскоре появятся новые логистические хабы интернет-магазина Wildberries. Также для удобства покупателей доступной станет услугу приобретения товаров в рассрочку.

Популярный маркетплейс Wildberries будет расширять присутствие в Казахстане, планируется открытие двух крупных логистических хабов в Алматы и Астане, поделилась соосновательница и гендиректор компании Татьяна Ким на полях форума Be Woman.

"В Алматы уже проводим земельные изыскания, в следующем году точно построимся"

– Ким

По ее словам, сегодня Казахстан входит в топ-3 стран, где у компании крупнейший оборот, количество покупателей и продавцов постоянно растет.

"В прошлом году был очень большой прирост продаж именно в Казахстане, поэтому мы стремимся как можно быстрее построить наши склады"

– Ким

Кроме того, будет расширяться работа по внедрению услуги "рассрочка". Гендиректор Wildberries пояснила, что интернет-магазин привлекает к сотрудничеству различные банки.