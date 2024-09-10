Жители Казахстана полюбили российские Wildberries и Ozon

В Казахстане в несколько раз выросли продажи товаров на маркетплейсах Wildberries и Ozon в 2024 году. Активность покупателей позволит российским онлайн-магазинам расширить присутствие в Казахстане.

Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon с начала года в несколько раз нарастили объемы продаж в Казахстане, следует из данных аналитического портала finprom.kz.

Сообщается, что в 2024 году казахстанцы совершили в два раза больше заказов на Wildberries, чем в прошлом. А продажи Ozon подскочили еще сильнее.

"Маркетплейс Ozon, в свою очередь, нарастил физические объемы продаж за первое полугодие 2024-го в 12 раз, за прошлый год - в 16 раз"

– данные исследования

Открытие складов в Казахстане и улучшение логистики поспособствовало развитию бизнеса маркетплейсов. Вскоре Wildberries в Казахстане запустит еще два склада товаров – в Астане и Алматы.