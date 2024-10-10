Вестник Кавказа

В Грузии напечатают более 3,3 млн бюллетеней к парламентским выборам

В Грузии напечатают более 3,3 млн бюллетеней к парламентским выборам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии полным ходом идет подготовка к парламентским выборам. В типографиях начали печатать бюллетени для голосования.

ЦИК Грузии готов обеспечить выборы в парламент республики более 3,3 млн бюллетеней, сообщили в ЦИК страны.  

Более 2,8 млн бюллетеней из 3,3 млн напечатают для электронного голосования. 

Избирателей Грузии ждут новшества при исполнении самой электоральной процедуры. Получившие бюллетень теперь должны закрасить кружок, а не ставить галочку, как прежде. Бюллетень после выбора теперь необходимо убрать в папку, а не в конверт.  

Для народного волеизъявления будет открыт 3031 участок, а также 67 участок за границе. При этом на более чем 2 тыс участках пройдет голосование в электронном формате. 

Напомним, что выборы в грузинский парламент пройдут 26 октября. На выборах будет впервые применяться электронная система голосования.

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