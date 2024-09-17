Вестник Кавказа

В ДТП в Мангистауской области погибли шестеро иностранцев

Авария на трассе
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в дорожно-транспортном происшествии на одной из трасс Мангистауской области Казахстана погибли шестеро узбекских граждан, ехавших из России. ДТП произошло в пункте погранпропуска на границе с Узбекистаном.

Сегодня утром на одной из трасс в Казахстане произошло ДТП, в котором погибли сразу шесть иностранцев, сообщили в Дорожной полиции Мангистауской области.

"16 октября в 7:30 утра на трассе Бейнеу-Тажен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства Jac. Автомобиль совершил столкновение с грузовой автомашиной "МАН", который стоял на обочине дороги, ожидая очереди на проезд через границу"

- полиция Казахстана

В минивэне ехали 10 граждан Узбекистана, все они возвращались из России. Шестеро из них погибли, еще четверо были госпитализированы бригадами скорой помощи в Бейнеускую ЦРБ. И грузовик, и легковой автомобиль также зарегистрированы в Узбекистане.

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. О ЧП проинформирован генеральный консул Узбекистана в Актау.
Полиция Казахстана уже начала досудебное расследование по факту смертельного ДТП.

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