Вестник Кавказа

Статуя зубра украсит центр Домбая

Статуя зубра украсит центр Домбая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Домбай обзаведется новой достопримечательностью: в центре поселка установят статую зубра. Также в населенном пункте появятся другие туристические объекты.

Статуя зубра высотой в 2,5 м появится в селе Домбай в Карачаево-Черкесии, рассказали в Минтуризма республики.

«В рамках проекта по обустройству туристического центра Домбая до конца этого года установим арт-объект в виде зубра, символа нашего знаменитого курорта, а также более 20 информационных щитов и навигационных указателей, новые санитарные точки и контейнерную площадку ТБО»

- министерство туризма Карачаево-Черкесии

Животную инсталляцию установят на набережной реки Аманауз. Она станет новой точкой притяжения, добавили в министерстве в разговоре с ТАСС.

Отметим, что название села Домбай переводится как «зубр» с карачаево-балкарского языка.

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