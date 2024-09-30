Статуя зубра украсит центр Домбая

Домбай обзаведется новой достопримечательностью: в центре поселка установят статую зубра. Также в населенном пункте появятся другие туристические объекты.
Статуя зубра высотой в 2,5 м появится в селе Домбай в Карачаево-Черкесии, рассказали в Минтуризма республики.
«В рамках проекта по обустройству туристического центра Домбая до конца этого года установим арт-объект в виде зубра, символа нашего знаменитого курорта, а также более 20 информационных щитов и навигационных указателей, новые санитарные точки и контейнерную площадку ТБО»
- министерство туризма Карачаево-Черкесии
Животную инсталляцию установят на набережной реки Аманауз. Она станет новой точкой притяжения, добавили в министерстве в разговоре с ТАСС.
Отметим, что название села Домбай переводится как «зубр» с карачаево-балкарского языка.