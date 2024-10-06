Вестник Кавказа

Жителям Армении пообещали резкое похолодание

Жителям Армении пообещали резкое похолодание
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже сегодня в Армении резко похолодает и пойдут дожди и грозы: виной тому – западный циклон, который принесет с собой штормовой ветер и понижение температуры сразу на 6-9 градусов.

Уже сегодня на всей территории Армении начнет властвовать западный циклон, который принесет с собой холод, дожди и штормовой ветер, предупредили в Центре гидрометеорологии и мониторинга страны.

Выходя на улицы армянских городов, их жителям и гостям предложили одеться потеплее и не забыть с собой зонтики: циклон принесет с собой не только резкое понижение температуры воздуха на 6-9 градусов по всей стране, но и дожди и грозы со шквалистым ветром, передает Sputnik Армения.

Ветер будет холодным, северо-западным, а при грозе его скорость будет достигать до 16-20 м/с.

Проливные дожди с грозами задержатся до завтра и ослабнут лишь к выходным, но полностью не прекратятся. Сегодня еще будет относительно тепло – до 17 градусов со знаком плюс, а вот уже завтра и в последующие дни она не превысит й4 градусов, добавили в Центре гидрометеорологии.

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