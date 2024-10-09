Вестник Кавказа

В Азербайджане до конца октября высадят более миллиона деревьев

В Азербайджане до конца октября высадят более миллиона деревьев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабная экологическая акция пройдет в Азербай джане в конце октября. В разных городах и районах страны высадят более 1,6 млн деревьев.

В Азербайджане готовятся масштабно озеленить территорию страны. С 18 по 27 октября высадки деревьев и кустарников пройдут в 85 городах и районах республики, сообщают СМИ Азербайджана. 

Самые значительные посадки, как и ожидается, пройдут в Баку. Здесь высадят более 600 тыс деревьев. В других районах страны высадят более 900 тыс деревьев. 

Участники экологической акции высадят вечнозеленые деревья, декоративные кустарники, а также плодовые. 

Отметим, что озеленение пройдет в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира". Это экологическая программа страны, которая подразумевает снижение выбросов парниковых газов и внедрение возобновляемых источников энергии. 

Напомним, что с 11 по 22 ноября в Азербайджане состоится международная климатическая конференция, которую посетят более 70 тыс человек со всего мира. Планируется, что участники не только обсудят экологическую ситуацию в мире, но и подпишут более 60 соглашений. 

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