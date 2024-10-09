Россия нарастила торговлю с Азербайджаном

Россия продолжает наращивать торговлю с Азербайджаном. За 9 месяцев товарооборот между странами приблизился к $3,5 млрд.

Россия и Азербайджан по итогам 9 месяцев 2024 года достигли товарооборота в $3,499 млрд. Об этом информирует на своем портале Государственный таможенный комитет АР.

В том году этот показатель составлял в январе-сентябре $3,134 млрд. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года товарооборот увеличился на 11,6%.

В ГТК отмечают, что за 9 месяцев нынешнего года Азербайджан поставил России продукцию на $859,311 млн, что меньше прошлогоднего показателя на 0,5%.

При этом поставки продукции из России в Азербайджан выросли более чем на 16% и достигли $2,639 млрд.

Согласно информации, в тройку крупнейших торговых партнеров республики Южного Кавказа за указанный период входят Италия, Турция и Россия. При этом на долю торговых операций с РФ пришлось около 10,1% внешнеторгового оборота.

Чем Россия торгует в Азербайджане?

Экономист Эльшад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как сейчас развивается российско-азербайджанская торговля. "В целом в азербайджано-российской торговой повестке наблюдается позитивная картина", – прежде всего сказал он.

"Если говорить об экспорте российской продукции в Азербайджан, то в первую очередь мы завозим из РФ готовые продовольственные товары. На потребительском рынке Азербайджана российская продукция пользуется большим спросом. Она имеет высокую конкурентоспособность с точки зрения сочетания качества и цены, что и является одной из причин увеличения экспортных показателей из России в Азербайджан", – отметил Эльшад Мамедов.

"Есть целый ряд крупных проектов, связанных с более высокотехнологичными направлениями экономического сотрудничества – сельхозмашиностроение и создание совместных производственных мощностей, что требует увеличения объемов поставок оборудования, необходимого для налаживания совместных предприятий", – продолжил экономист.

"Несмотря на то, что цифры товарооборота далеки от исчерпания имеющегося потенциала, сам характер экономического сотрудничества России и Азербайджана позволяет говорить о весьма позитивном и настоящем, и будущем наших контактов с точки зрения качества торгово-экономических показателей. И для России, и для Азербайджана неэнергетический сегмент внешней торговли является приоритетным, и именно в нем развивается наш товарооборот", – подчеркнул он.

"Вместе с тем очень многое еще предстоит сделать. Годовой товарооборот в $4,5 млрд – это все еще мало для возможностей России и Азербайджана. Я думаю, что $10 млрд уже в ближнесрочной перспективе должны быть ориентиром для экономических блоков наших правительств. Для достижения этого порога товарооборота нужны совместные технологические решения. Технологическая кооперация будет существенно позитивно влиять на торгово-экономические отношения между нашими странами", – выразил уверенность Эльшад Мамедов.

"Вместе с тем, для азербайджанского ненефтяного товаропроизводителя российский рынок является приоритетным. А сейчас, в связи с уходом большинства западных компаний, российский рынок представляет собой еще более огромную рыночную нишу для бизнеса из Азербайджана. Мы можем и должны стать свидетелями более существенного прироста азербайджанского экспорта в Россию, надо добиться более существенных и качественных цифр", – призвал экономист.

"Характер политических отношений между нашими странами, тот доверительный тон, который сложился между Азербайджаном и Россией, позволяет на торгово-экономическом треке рассчитывать на более значимый результат. Тем более, что обе наши страны являются богатыми на природные ресурсы. Значит, мы можем налаживать совместное производство и переработку природных ресурсов, что тоже будет позитивно влиять на объем товарооборота", – заключил эксперт.