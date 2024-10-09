Вестник Кавказа

Аэропорт Махачкалы показал рост пассажиропотока с начала года

Аэропорт Махачкалы показал рост пассажиропотока с начала года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главная воздушная гавань Дагестана обслужила более 2,3 миллиона пассажиров с начала года. Рост за год составил 5%.

Аэропорт Махачкалы принял более 2,3 млн пассажиров с начала года, передает пресс-служба транспортного объекта. 

Рост показателей за год составил около 5%. За девять месяцев 2024 года аэропорт обслужил более 17, 5 тыс рейсов. Воздушная гавань республики также приняла более 3 тыс тонн грузов. 

Отметим, что аэропорт Махачкалы начал работу в 1954 году. Аэровокзал Дагестана обслуживает как внутренние рейсы, так и международные.

Напомним, что в начале октября первые рейсы до Абу-Даби из Махачкалы выполнила авиакомпания "Победа".

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