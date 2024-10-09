Аэропорт Ставрополя обновит ВПП

Ряд крупных обновлений проведут в ставропольском аэропорту. В частности, будет улучшена взлетно-посадочная полоса, что сделает авиагавань круглосуточной.

В аэропорту Ставрополя обновится взлетно-посадочная полоса в 2025 году. Благодаря реконструкции столичная авиагавань сможет принимать самолеты круглосуточно, рассказал руководитель краевого министерства транспорта Евгений Штепа в разговоре с журналистами.

«С 2025 года предполагается начало реконструкции ВПП аэропорта города Ставрополя. Это позволит увеличить географию полетов, но и самое главное — перейти на круглосуточный режим работы аэропорт»

- Евгений Штепа

Напомним, что в зимой в аэропорту появится новый терминал, которому будет прилегать площадь около вокзала. Также изменятся подъездные дороги: их расширят до 6 полос.

Помимо этого, рядом с аэропортом построят большую остановку общественного транспорта, чтобы жители и гости города могли удобнее добираться до своих рейсов. Сейчас до аэропорта ходит всего один автобус с частотой в 1 час.

Отметим, что пассажиропоток ставропольского аэропорта постоянно растет. В прошлом году он увеличился на 5%.