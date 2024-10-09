Вестник Кавказа

Дорогу в аэропорт существенно расширят в Ставрополе

Дорогу в аэропорт существенно расширят в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья анонсировали реконструкцию дороги, которая ведет в аэропорт краевой столицы. Для въезда планируется сделать шесть новых полос.

В Ставрополе собираются обновить дорогу, ведущую в аэропорт. Об этом рассказал глава краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

По словам Евгения Штепы, после реконструкции количество полос на дороге вырастет в несколько раз.

"Дано поручение губернатора о создании новой въездной группы к аэропорту Ставрополя. Ранее на въезд было две полосы. В новом формате будет шесть полос. Старая въездная группа будет полностью задействована на выезд автотранспорта"

– глава ведомства

Он также поведал, что на территории аэропорта будет построена автостанция, которая позволит завести к воздушной гавани маршруты не только из города, но и межмуниципальные и межсубъектовые.

"Это нужно, чтобы пассажиры без пересадок попадали на территорию аэропорта"

– Евгений Штепа

Возведение автостанции запланировано на следующий год.

Напомним, на сегодняшний день в аэропорт следует всего один маршрут. Автобусы ездят в воздушную гавань один раз в час в период с 06:00 до 20:00.

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