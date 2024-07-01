Сегодня исполняется 4 года со дня освобождения города Физули от оккупантов – оно произошло 17 октября 2020 года. Сегодня в городе масштабный праздник: Физули отмечает День города.

Азербайджанский Физули сегодня отмечает День города: ровно 4 года назад, 17 октября 2020 года, город был освобожден от армянской оккупации.

Указ о Дне города Физули был подписан президентом Ильхамом Алиевым 31 июля прошлого года.

Сегодня в Физули проходит ряд мероприятий. Организованы различные выставки, устраиваются мастер-классы по разным видам декоративно-прикладного искусства. Для детей действует особая зона развлечения. Впереди сегодня – насыщенная программа, передает APA.

В празднике участвуют семьи шехидов, общественные деятели, деятели культуры и искусства, журналисты и жители города.

Освобождение Физули

Бои за город Физули продолжались с 27 сентября по 17 октября 2020 года. Армянские военные были вынуждены покидать территорию, неся существенные потери в живой силе и технике.

За счет прорыва нескольких линий обороны на Физулинском направлении ВС Азербайджана получили широкие возможности для продвижения по южному фронту. Перед заключительными боями за Физули 16 октября азербайджанские военные освободили села Агбулаг, Ахуллу и Хырманджыг Ходжавендского района. Еще не будучи освобожденным, город оказался в окружении ВС АР с нескольких направлений.

Бой за Физули начался в ночь на 17 октября. В ходе боев были полностью освобождены от оккупации физулинские села Гочахмедли, Чиман, Мусабейли, Пирахмедли, Дедели, Ишыглы, Джуварлы, а также город Физули.

Физулинская операция стала одним из самых важных сражений ВС АР в ходе Второй Карабахской войны на юго-восточном фронте. Освобождение Физулинского района имело стратегическое значение.

Роль Физули в Карабахе

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении города Физули в возрождаемом Карабахском экономическом районе Азербайджана.

"Физули, если сравнивать с тем же Агдамом, в советское время был по населению меньше того же Агдама и больше тяготел к сельскохозяйственному производству. В любом случае, само имя Физули имеет для Азербайджана большое значение, ведь город назван в честь великого азербайджанского поэта. Поэтому его освобождение было знаменательным: деоккупация города позволила удовлетворить ту ностальгию поэта Физули по родине, которую он описывал в своих поэмах", - прежде всего сказал он.

"Физули стали восстанавливать одним из первых среди освобожденных городов. Сейчас там не самое большое население на данный момент, но ситуация все время меняется. Первый международный аэропорт был построен в Физули в расчете, что город станет основными воротами в Карабах, по крайней мере на начальной стадии. Сейчас, если брать интенсивность полетов и посещений Карабаха международными гостями, она приходится именно на аэропорт Физули, а не на аэропорт Зангилана", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"В Физули строится большая урбанизированная инфраструктура. Буквально вчера была объявлена обновленная планировка города, согласно которой в Физули будет построен центральный парк со всеми необходимыми объектами. В Физули уже сейчас красиво. Когда по магистрали мы проезжаем в Карабах, можно наблюдать, как он строится и развивается. Это довольно живой город", - подчеркнул политолог.

"Что еще значимо, именно в этом городе сосредоточены подарки международных спонсоров – Казахстана и Узбекистана – построивших здесь свои школы. Эти проекты были реализованы в Физули в честь того, что азербайджанские земли были освобождены", - добавил Ровшан Ибрагимов.