Вестник Кавказа

Владелец автозаправки в Грозном задержан

Владелец автозаправки в Грозном задержан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за недавнего пожара на одной из АЗС в Грозном заключен под стражу ее хозяин. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, приведших к гибели нескольких человек, включая детей.

Правоохранительные органы арестовали владельца АЗС в Чечне. На ней ранее произошло возгорание и погибли люди, рассказали в республиканском СК РФ.

«По подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст.238 УК РФ), задержан 55-летний владелец автозаправочной станции. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»

- СК РФ по Чеченской Республике

Взрыв на АЗС в Грозном

Трагедия на автозаправочной станции в Грозном произошла 12 октября. Тогда от пожара, случившегося от взрыва, погибли 4 человека, включая двоих детей. Еще пятеро получили легкие ожоги, они лечатся дома.

Накануне стало известно об аресте хозяина автоцистерны. Его также обвиняют в нарушении правил безопасности.

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