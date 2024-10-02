Два ребенка и двое взрослых погибли при взрыве АЗС в Грозном

Взрыв и пожар на автозаправке в столице Чечни унесли четыре жизни. Как рассказали в МЧС, среди жертв были и несовершеннолетние – в результате погибли двое детей и двое взрослых.

ЧП на автомобильной заправке в Грозном стало причиной гибели четырех человек, рассказали в МЧС России.

В ведомстве сообщили, что пожар, который начался после взрыва, уже полностью потушен – его ликвидацией занимались более трех десятков пожарных. На данный момент огнеборцы проливают оставшиеся конструкции и разбирают их.

"К сожалению, погибли 4 человека, из них 2 детей"

– МЧС

Определена и площадь пожара – в общей сложности выгорело 900 кв м территории.

Напомним, взрыв прогремел на автозаправке в Грозном сегодня днем. ЧП случилось на проспекте Мохаммеда Али. Сначала взлетела на воздух цистерна с газом внутри, затем началось крупное возгорание.