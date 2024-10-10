Москва отметила востребованность контактов с Тегераном

В МИД России рассказали о контактах Москвы и Тегерана. Там подчеркнули, что стороны обмениваются оценками ситуации на Ближнем Востоке.

Замглавы российской дипломатии Сергей Рябков рассказал о контактах Москвы и Тегерана. По его словам, стороны поддерживают связи постоянно.

Он отметил, что Россия обменивается с Ираном оценками ситуации на Ближнем Востоке. Дипломат заявил, что контакты двух стран востребованы.

Рябков подчеркнул, что связи Москвы и Тегерана не зависят от колебаний политического барометра и степени напряженности в регионе, которая вызывает тревогу.

«Понятно, что в нынешней обстановке востребованность такого диалога повышенная и по различным линиям соответствующий обмен оценками и подходами осуществляется»

- Сергей Рябков