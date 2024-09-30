Вестник Кавказа

Пезешкиан: сотрудничество России и Ирана крепчает с каждым днем

Пезешкиан: сотрудничество России и Ирана крепчает с каждым днем
© Фото: ИРНА
Президент Ирана заявил, что отношения Москвы и Тегерана носят искренний характер. Он отметил, что двустороннее сотрудничество становится крепче с каждым днем.

Иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным рассказал об отношениях Москвы и Тегерана.

Глава государства подчеркнул, что российско-иранские отношения носят стратегический и искренний характер. Он также заявил, что сотрудничество стран каждый день укрепляется.

Напомним, президенты России и Ирана впервые провели переговоры с момента вступления Пезешкиана на должность главы государства. Лидеры двух стран встретились в Ашхабаде.

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