Вестник Кавказа

Президент Ирана прибыл в Ашхабад

Президент Ирана прибыл в Ашхабад
© Фото: сайт президента Ирана
Иранский президент Масуд Пезешкиан находится с визитом в столице Туркменистана. Президент ИРИ прилетел в Ашхабад накануне вечером. В программе его поездки в том числе встреча с Владимиром Путиным.

Президент Исламской Республики Иран совершает визит в Ашхабад, следует из сообщения на сайте Масуда Пезешкиана.

Иранский президент прибыл в Туркменистан накануне. Сегодня в столице страны состоится международный форум под названием "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Это масштабное мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

Помимо участия в форуме, Пезешкиан проведет двусторонние встречи. В частности, запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Это будет первая встреча президентов России и Ирана.

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