Вестник Кавказа

ЕС готовит новые санкции против Ирана

ЕС готовит новые санкции против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в понедельник, 14 октября, на заседании, которое пройдет в Люксембурге, главы МИД стран Евросоюза планируют утвердить новый пакет санкций против Ирана – поводом для них названа якобы передача баллистических ракет России.

В понедельник, 14 октября, главы внешнеполитических ведомств 37 стран Евросоюза на плановое заседание ЕС в Люксембурге: его темой станет утверждение новых санкций против Ирана, сообщил в преддверии саммита в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Ожидается, что министры утвердят санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет"

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Тема явно надуманная – и Россия, и Иран неоднократно заявляли, что никаких ракет никто никому не передавал: в частности, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи еще месяц назад заявил, что никаких поставок не было, а США с Европой полагаются на лживую информацию.

Что касается новых санкций, дипломат добавил, что они не будут касаться роли Ирана в конфликте на Ближнем Востоке.

Напомним, в начале октября американский президент Джо Байден поведал, что Иран в скором времени станет объектом новых санкций стран Запада, введение очередных рестрикций он уже обсудил с лидерами стран G7.

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