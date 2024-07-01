Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, выразив надежду на наращивание сотрудничества по всем направлениям. Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит за рамки экономических контактов, охватывая политические и военно-стратегические аспекты. Расскажем, что связывает Россию и Иран на современном этапе.

Исторические корни и вековые связи

Отношения между Россией и Ираном имеют долгую и сложную историю, насчитывающую несколько веков. В разные периоды Россия и Иран взаимодействовали как противники, так и как союзники. C конца XX века Москва и Тегеран обнаружили множество общих интересов, которые стали фундаментом для усиления дипломатических и экономических связей.

Экономическое сотрудничество

Экономическое взаимодействие стало ключевым аспектом двусторонних отношений. На фоне международных санкций и давления со стороны Запада как Россия, так и Иран ищут новые рынки сбыта и источники технологического обмена. Товарооборот между Москвой и Тегераном растет, реализуются проекты в области энергетики, инфраструктуры и транспорта. Российские компании активно участвуют в энергетических проектах в Иране, включая строительство и модернизацию АЭС. В свою очередь, Иран стал важным рынком для российского экспорта промышленных товаров и технологий.

Политическое и военно-стратегическое партнерство

Политическое сотрудничество между Москвой и Тегераном основано на их общих интересах в нестабильном регионе Ближнего Востока. Обе страны поддерживают правительство Башара Асада в Сирии, что положительно сказывается на их военно-стратегическом взаимодействии. Совместные операции в Сирии позволили обеим странам укрепить влияние в регионе и военное сотрудничество. Иран также стал важным партнером для России в контексте обсуждения глобальных вопросов безопасности. Совместные учения и, по некоторым данным, обмен военными технологиями говорят о высоком уровне доверия.

Геополитическое влияние и совместные инициативы

Россия и Иран имеют общие позиции по многим международным вопросам. В особенности это касается противостояния влиянию США и их союзников. Москва и Тегеран сотрудничают в рамках таких международных организаций, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Членство Ирана в БРИКС и ШОС было осуществлено при поддержке России, если бы мы не улучшили наши отношения с Россией, возможно, этой поддержки не было бы. А теперь мы имеем практическую пользу. Активизация сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС выведет нас на рынок с населением в несколько миллиардов человек и оборотом в несколько тысяч миллиардов долларов. У Ирана появляется возможность иметь долю на этом рынке. Долю, на которую не влияют санкции США

- иранский политолог Эмад Абшенас.

Одна из важных инициатив, которая может изменить расклад сил в регионе, - строительство международного транспортного коридора "Север-Юг". Проект позволит создать альтернативу традиционным морским маршрутам, связывая Индию, Иран, Россию и Европу в единый экономический пояс.

Энергетическая безопасность и независимость

Россия и Иран обладают значительными запасами нефти и газа, что позволяет им вести независимую энергетическую политику и снижать зависимость от западного влияния. Развитие проектов по добыче и транспортировке энергоресурсов, включая строительство газопроводов и нефтепроводов, способствует укреплению энергетического сотрудничества. Совместные усилия направлены на достижение большей стабильности и предсказуемости на глобальном энергетическом рынке.

Вызовы и перспективы

Одним из основных вызовов остается давление со стороны международных санкций и экономических ограничений. Эти препятствия требуют от обеих стран постоянного поиска новых форматов и структур для взаимодействия. Вместе с тем, перспективы развития отношений Россия и Иран выглядят позитивно. Обе страны демонстрируют готовность к сотрудничеству и укреплению позиций на международной арене. События в мире и регионе подчеркивают важность поддержки друг друга в условиях изменяющегося геополитического ландшафта.

Дружеский характер отношений Москвы и Тегерана может стать ключевым фактором в стабилизации региона и формировании нового мирового порядка, где интересы обеих стран будут надежно защищены.