США введут новые санкции против Ирана – Байден

Иран в скором времени станет объектом новых санкций стран Запада, введение очередных рестрикций против ИРИ анонсировал президент США. По словам Джо Байдена, эту тему он обсудил с лидерами G7.

Список санкций против Ирана пополнится новыми ограничениями, которые установят Штаты вместе с союзниками, рассказал американский президент Джо Байден.

"В отношении Ирана будут введены некоторые санкции"

– глава государства

Президент уточнил, что вопрос уж был рассмотрен с другими странами G7.

В пресс-релизе Белого дома уточняется, что лидеры стран Группы семи, включая и Байдена, поговорили о новых антииранских санкциях в ходе телефонной беседы. Во время переговоров нанесенные накануне массированные удары Ирана по Израилю были расценены как неприемлемые. Разговор был посвящен в том числе координации ответных действий, в качестве возможного варианта рассматривались и новые санкции.

Кроме того, президент США и страны G7 выразили решительное осуждение в отношении иранской атаки на Израиль и выразили поддержку Израилю.

В то же время, в итальянском председательстве уточнили, что в ходе переговоров стороны сошлись на том, что эскалация конфликта не нужна никому, и призвали к дипломатическому урегулированию, шансы на которое еще остаются.

"Мы договорились работать совместно над снижением напряженности в регионе, на основе соответствующих резолюций ООН по разрешению израильско-ливанского конфликта"

– итальянское председательство