Борцы из Дагестана представят РФ на матчевой встрече с ИРИ

Борцы из Дагестана выступят на матчевой встрече Российской Федерации и Исламской Республики Иран в Москве. Сборную также представят спортсмены из Якутии, Северной Осетии и Чечни.

В Москве 23 ноября пройдет матчевая встреча российских и иранских национальных команд по вольной борьбе. На ней выступят спортсмены из школ Дагестана, Северной Осетии, Чечни и Якутии.

Наибольшее число борцов вольного стиля заявлено из Дагестана — 6 спортсменов. В различных весовых категориях выступят Заур Угуев, Шамиль Мамедов, Магомед Магомаев, Ибрагим Кадиев, Алихан Жабраилов и Шамиль Мусаев.

Помимо этого, сборную представят якутский спортсмен Лев Павлов, Иналбек Шериев и Заурбек Сидаков из Северной Осетии-Алании, Асхаб Саадулаев из Чеченской Республики.