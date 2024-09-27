Вестник Кавказа

Турнир по вольной борьбе из Владикавказа соберет более 300 спортсменов из разных стран

Турнир по вольной борьбе из Владикавказа соберет более 300 спортсменов из разных стран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе состоятся Всероссийские соревнования по вольной борьбе, в которых примут участие представители других стран.

Владикавказ примет Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы Давида Мусульбеса, ожидается участие более 300 начинающих спортсменов из разных стран, передает Министерство спорта Северной Осетии. 

Спортивное мероприятие состоится 12-13 октября, за награды будут бороться юноши до 16 лет из России, Азербайджана, Казахстана, Грузии и других стран. 

Ранее в Северной Осетии состоялся турнир по фехтованию среди юниорок, собравший спортсменок со всей страны. Команда Северной Осетии завоевала четыре медали в рапире.

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