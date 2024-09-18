Вестник Кавказа

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе пройдет международный турнир. В нем примут участие представители 23 стран. Турнир пройдет с 1 по 2 октября.

Международный турнир братьев Хадарцевых пройдет во Владикавказе в октябре, сообщает пресс-служба Минспорта Северной Осетии.

На соревнования приедут спортсмены из 23 стран. Все борцовские схватки состоятся во дворце спорта «Манеж». Турнир пройдет 1 по 2 октября.

Отмечается, что в первый день запланированы предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях. На следующий день пройдет финальные схватки.

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