Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Во Владикавказе пройдет международный турнир. В нем примут участие представители 23 стран. Турнир пройдет с 1 по 2 октября.
Международный турнир братьев Хадарцевых пройдет во Владикавказе в октябре, сообщает пресс-служба Минспорта Северной Осетии.
На соревнования приедут спортсмены из 23 стран. Все борцовские схватки состоятся во дворце спорта «Манеж». Турнир пройдет 1 по 2 октября.
Отмечается, что в первый день запланированы предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях. На следующий день пройдет финальные схватки.