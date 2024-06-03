Названа дата боя между непобедимыми россиянами

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет в Саудовской Аравии 12 октября. Оба спортсмена идут без поражений.
Боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
Как пишет спортивное издание "Спорт-Экспресс", бой двух непобедимых боксеров состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде.
Стоит отметить, что Артур и Дмитрий не знают поражений, на их счету 20 и 23 побед соответственно. Их поединок должен был состояться 1 июня, но из-за травмы Бетербиева его перенесли.