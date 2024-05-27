Вестник Кавказа

Бивол и Бетербиев сойдутся лицом к лицу в октябре

Бивол и Бетербиев сойдутся лицом к лицу в октябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Названа новая дата боксерского боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Поединок состоится в октябре в Саудовской Аравии. Боксеры должны были встретиться 1 июня.

Бой между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 12 октября в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

Боксеры-полутяжеловесы проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира среди профессионалов.

Напомним, их бой должен был пройти 1 июня, однако он был отменен из-за травмы Бетербиева во время подготовки к поединку с Биволом.

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