Дата приезда Пезешкиана в Россию будет согласована

Дмитрий Песков заявил, что сроки визита Масуда Пезешкиана в Россию будут согласованы по дипканалам. Ранее президент Ирана получил приглашение от Владимира Путина.
Приезд иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию будет согласован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что сроки визита главы Исламской Республики согласуют по дипломатическим каналам.
Ранее в Ашхабаде состоялась встреча Пезешкиана с российским президентом Владимиром Путиным. Глава РФ пригласил своего коллегу в Москву.