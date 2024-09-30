Вестник Кавказа

Дата приезда Пезешкиана в Россию будет согласована

Дата приезда Пезешкиана в Россию будет согласована
© Фото: сайт президента Ирана
Дмитрий Песков заявил, что сроки визита Масуда Пезешкиана в Россию будут согласованы по дипканалам. Ранее президент Ирана получил приглашение от Владимира Путина.

Приезд иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию будет согласован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сроки визита главы Исламской Республики согласуют по дипломатическим каналам.

Ранее в Ашхабаде состоялась встреча Пезешкиана с российским президентом Владимиром Путиным. Глава РФ пригласил своего коллегу в Москву.

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