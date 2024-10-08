Грузинские туристы приехали в Шушу

На освобожденные территории Азербайджана приехала делегация туристов из Грузии. Сегодня они посетят Шушу, а завтра прибудут в Агдам.

Путешественники из Грузии в составе делегации из 30 человек приехали с визитом на освобожденные территории Азербайджана, передают СМИ.

Первый день они проведут в Шуше, а после выедут в Агдам. Там они смогут узнать о ходе строительных и восстановительных работ, посмотреть местные достопримечательности и памятники истории, а также стать свидетелями разрушений, оставленных армянскими оккупантами.

Визит гостей из Грузии продлится 6 дней.