Вестник Кавказа

Грузинские туристы приехали в Шушу

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
На освобожденные территории Азербайджана приехала делегация туристов из Грузии. Сегодня они посетят Шушу, а завтра прибудут в Агдам.

Путешественники из Грузии в составе делегации из 30 человек приехали с визитом на освобожденные территории Азербайджана, передают СМИ.

Первый день они проведут в Шуше, а после выедут в Агдам. Там они смогут узнать о ходе строительных и восстановительных работ, посмотреть местные достопримечательности и памятники истории, а также стать свидетелями разрушений, оставленных армянскими оккупантами.

Визит гостей из Грузии продлится 6 дней.

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