Информационный центр для туристов появился в Ставрополе

Ставрополь обзавелся туристическим информационным центром. Его создали для повышения привлекательности города и удобства путешественников.

В ставропольской столице открылся туристический информационный центр. Основная цель его сотрудников – делать Ставрополь привлекательнее среди туристов, рассказал руководитель города Иван Ульянченко.

«Турпоток ежегодно увеличивается более чем на четверть, поэтому требуется дополнительное продвижение Ставрополя как города привлекательного для туризма. В этой связи инфраструктуру сферы туризма города пополнил туристический информационный центр, который уже начал работу на базе нового городского центра предпринимательства и гостеприимства»

- Иван Ульянченко

В новом центре создадут большую информационную базу со всеми достопримечательностями и туристическими объектами Ставрополя, что повысит удобство и популярность города.

Мэр добавил, что с начала января город посетили свыше 180 тыс путешественников не только со всей России, но и мира.