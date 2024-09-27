Обстановку перед выборами оценили в Грузии

Власти Грузии назвали предвыборную обстановку в стране спокойной. В Тбилиси отметили, что есть попытка внести истерию в грузинское общество.

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал о об обстановке в республике перед парламентскими выборами. По его словам, в стране наблюдается спокойствие.

При этом он отметил, что сегодня существует попытка создания информационного поля, чтобы убедить наблюдателей в том, что в Грузии что-то происходит.

Спикер подчеркнул, что это этом может внести истерию в грузинское общество, сбить его с толку, незаконно повлиять на выборы и воздействовать на формирование воли избирателей.

Говоря о фейковых записях и фальсификациях, Папуашвили заявил, что это является попыткой создать ложную новость, которая потом вызовет эмоции и повлияет на волю общества.

Стоит добавить, что парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.