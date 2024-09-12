В Кыргызстане начались поиски пропавших после схода лавины

В Джалал-Абадской области Кыргызстана произошел сход лавины. Спасатели ведут поиски пропавших.

Сотрудники спасательной службы начали поиски пропавших после схода лавины в Джалал-Абадской области Кыргызстана, передает пресс-служба МЧС республики.

Ранее на маршрут в окрестностях горы Ак-Сай выдвинулись 14 человек. Восемь из них были спасены, спасатели проводят поиски шестерых оставшихся. Также под снежными завалами могут находиться 16 лошадей.

К спасательным мероприятиям по спасению привлечены местные жители, а также спецтехника.

Отметим, что в районе границы Китая и Кыргызстана сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,6. Жертв и пострадавших выявлено не было.