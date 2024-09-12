Вестник Кавказа

В Кыргызстане начались поиски пропавших после схода лавины

В Кыргызстане начались поиски пропавших после схода лавины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Джалал-Абадской области Кыргызстана произошел сход лавины. Спасатели ведут поиски пропавших.

Сотрудники спасательной службы начали поиски пропавших после схода лавины в Джалал-Абадской области Кыргызстана, передает пресс-служба МЧС республики. 

Ранее на маршрут в окрестностях горы Ак-Сай выдвинулись 14 человек. Восемь из них были спасены, спасатели проводят поиски шестерых оставшихся. Также под снежными завалами могут находиться 16 лошадей. 

К спасательным мероприятиям по спасению привлечены местные жители, а также спецтехника. 

Отметим, что в районе границы Китая и Кыргызстана сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,6. Жертв и пострадавших выявлено не было.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

7 самых красивых озер Киргизии

7 самых красивых озер Киргизии

Национальный парк Ала-Арча: лучший вариант однодневной поездки из Бишкека

Национальный парк Ала-Арча: лучший вариант однодневной поездки из Бишкека

Пансионаты Иссык-Куля на полвека передали узбекским инвесторам

Пансионаты Иссык-Куля на полвека передали узбекским инвесторам

Армения проигнорировала встречу глав МИД ОДКБ в США

Армения проигнорировала встречу глав МИД ОДКБ в США

Турция построит Кыргызстану электростанцию

Турция построит Кыргызстану электростанцию

Импорт в Кыргызстан из Армении снизился до 80%

Импорт в Кыргызстан из Армении снизился до 80%

Азербайджан и Киргизия могут заключить нефтяной контракт

Азербайджан и Киргизия могут заключить нефтяной контракт

Кто такая Татьяна Бакальчук: состояние, личная жизнь, бизнес

Кто такая Татьяна Бакальчук: состояние, личная жизнь, бизнес

Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Росатом запустит ветропарк на Иссык-Куле

Росатом запустит ветропарк на Иссык-Куле

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы