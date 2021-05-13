Турция построит Кыргызстану электростанцию

Компания из Турции возведет в Кыргызстане электростанцию. Общая сумма инвестиций - $300 млн. Компания также проложит линию электропередач и тепловую трассу.
Турецкая компания Orta Asya Investment Holding возведет в Бишкеке электростанцию комбинированного цикла мощностью свыше 250 МВт, пишет пресс-служба мэрии города.
Соглашение между сторонами было заключено с участием главы столицы Кыргызстана Айбека Джунушалиева. Общая сумма инвестиций составит $300 млрд.
В администрации заявили, что проект модернизирует энергетическую инфраструктуру страны, а также поспособствует появлению новых рабочих мест.
Помимо этого, компания за свой счет проведет линию электропередач до подстанции Ала-Арча и проложит тепловую трассу длиной не менее 10 км.