Вестник Кавказа

Турция построит Кыргызстану электростанцию

Турция построит Кыргызстану электростанцию
Компания из Турции возведет в Кыргызстане электростанцию. Общая сумма инвестиций - $300 млн. Компания также проложит линию электропередач и тепловую трассу.

Турецкая компания Orta Asya Investment Holding возведет в Бишкеке электростанцию комбинированного цикла мощностью свыше 250 МВт, пишет пресс-служба мэрии города.

Соглашение между сторонами было заключено с участием главы столицы Кыргызстана Айбека Джунушалиева. Общая сумма инвестиций составит $300 млрд.

В администрации заявили, что проект модернизирует энергетическую инфраструктуру страны, а также поспособствует появлению новых рабочих мест.

Помимо этого, компания за свой счет проведет линию электропередач до подстанции Ала-Арча и проложит тепловую трассу длиной не менее 10 км.

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