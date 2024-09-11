Турция может начать разработку собственного программного обеспечения

После массовой диверсии с пейджерами и рациями в Ливане Турции следует заняться разработкой собственного, независимого программного обеспечения для подобных устройств, призывают турецкие СМИ.

Серия взрывов бытовой аппаратуры связи, прогремевших в Ливане – это сигнал турецким разработчикам программного и аппаратного обеспечения в сфере высоких технологий, которые должны заняться разработкой независимого ПО, чтобы обеспечить национальную безопасность страны, пишет турецкая газета Sabah.

"Урок заключается в том, что это варварство распространяется далеко за пределы "Хезболлы" и может стать угрозой в будущем. А именно, риск того, что технологические продукты – такие, как смартфоны, автомобили, бытовая техника и компьютеры, также могут быть превращены в массовое оружие. В этом отношении национальное и независимое программное и аппаратное обеспечение в сфере высоких технологий сегодня является вопросом национальной безопасности Турции. Поэтому наше выживание будет зависеть от правильного понимания уроков"

- Sabah

Во вторник, 17 сентября, примерно в одно и то же время по всему Ливану начали взрываться пейджеры, используемые сотрудниками ливанского шиитского движения "Хезболла". Около 2800 человек получили ранения, по последним данным, погибли свыше 30 человек. Через сутки, накануне, Ливан охватила аналогичная взрывов портативных раций ICOM, погибли как минимум 9 человек, число раненых в результате ЧП достигло трехсот человек.

Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации тысяч устройств, однако в МИД уже назвали произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".