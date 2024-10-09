Наставник "Нефтчи" рассказал о цели своего пребывания в клубе

Экс-рулевой бакинского "Нефтчи" высказался о своей работе в клубе. Он подчеркнул, что ехал в Азербайджан с целью победить в чемпионате.

Бывший главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" Роман Григорчук подвел итоги своего пребывания в азербайджанском клубе.

По словам 59-летнего украинского специалиста, он ехал в республику, чтобы одержать победу в национальном чемпионате.

"Я говорю большие слова благодарности руководителям "Нефтчи". Я в Азербайджан ехал с одной целью – надеялся, что мы выиграем чемпионат и будем играть в Лиге чемпионов. Только для этого ехал туда. Но после 9 туров "Нефтчи" не выиграл ни одного матча"

– Роман Григорчук

Экс-наставник бакинской команды отметил, что в такой ситуации обоюдное решение о прекращении сотрудничества было логичным. Он также пожелал "Нефтчи" всего наилучшего и успехов с достижением поставленных целей.

Напомним, об уходе Григорчука с поста главного тренера "Нефтчи" стало известно на прошлой неделе. За 9 туров под его руководством бакинская команда не одержала ни одной победы в чемпионате Азербайджана и с 5 очками занимает сейчас предпоследнюю строчку в турнирной таблице.