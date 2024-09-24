Вестник Кавказа

Главный тренер "Нефтчи" покинул клуб

Роман Григорчук
© Фото: соцсети футбольного клуба “Нефтчи“
ФК "Нефтчи" расстался с наставником. В 9 стартовых турах национального первенства бакинцы не одержали ни одной победой.

Роман Григорчук покинул пост главного тренера футбольного клуба "Нефтчи" (Азербайджан). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на страницах команды в соцсетях.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Турнирная таблица

На данный момент "Нефтчи" с 5 очками располагается на предпоследнем, 9-м месте в чемпионате Азербайджана. За 9 туров бакинцы 5 раз сыграли вничью, еще 4 встречи завершились в пользу соперников.

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