Главный тренер "Нефтчи" покинул клуб

ФК "Нефтчи" расстался с наставником. В 9 стартовых турах национального первенства бакинцы не одержали ни одной победой.
Роман Григорчук покинул пост главного тренера футбольного клуба "Нефтчи" (Азербайджан). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на страницах команды в соцсетях.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Турнирная таблица
На данный момент "Нефтчи" с 5 очками располагается на предпоследнем, 9-м месте в чемпионате Азербайджана. За 9 туров бакинцы 5 раз сыграли вничью, еще 4 встречи завершились в пользу соперников.