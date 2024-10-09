Фундуковый сад в Дагестане стал больше благодаря инвестициям

Частная компания помогла Дагестану увеличить и так один из самых больших фундуковый садов до 3 тыс га. К тому же, она заложила крупный сад из груш на территории республики.

Площадь сада из фундуков в Дагестане увеличилась до 3 тыс га благодаря инвестициям компании «Полоса», рассказал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отметил, что на начало января 2024 года площадь сада была 2,1 тыс га, то есть компания смогла его расширить на 900 га.

Помимо этого, компания «Полоса» сделала еще одно благое дело: она создала самый большой грушевый сад в Дагестане площадью в 55 га.

Всего в республике насчитывается более 30 тыс га садов, из которых 22 тыс га сейчас плодоносят, добавил Абдулмуслимов.