В Дагестане открыли молочную ферму

Молочная ферма полного цикла начала свою работу в Дагестане. Предприятие сможет производить три тонны молока в сутки.

В Дагестане запущена молочная ферма. Продукцию предприятия планируется распространять среди социальных организаций, передали в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

Предприятие будет работать в режиме полного цикла и давать около трех тонн молока в день. Здесь будут не только производить молоко, но также выращивать коров и изготавливать молочные и мясные продукты.

Отметим, что на долю Дагестана приходится около 5% поголовья крупного рогатого скота России. Общий валовой объем производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году превысил 176 млрд рублей.