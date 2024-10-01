Вестник Кавказа

Главой Минстроя Дагестана назначен Бахтияр Уллаев

Главой Минстроя Дагестана назначен Бахтияр Уллаев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана Сергей Меликов своим указом утвердил в должности министра строительства республики Бахтияра Улаева, временно возглавлявшего этот пост с мая нынешнего 2024 года.

Министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана назначен Бахтияр Уллаев, сообщается в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

"Бахтияр Уллаев назначен министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Указ об этом подписал Сергей Меликов"

- правительство Дагестана

Ранее Уллаев занимал должность временно исполняющего обязанности министра, сменив в мае на этом посту врио министра Александра Нестерова. Министр оставил высокую должность по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

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