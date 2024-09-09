Вестник Кавказа

Туристы стали причиной закрытия пещеры вечной мерзлоты в Железноводске

Туристы стали причиной закрытия пещеры вечной мерзлоты в Железноводске
© Фото: пресс-служба администрации Железноводска
Власти Железноводска закрыли пещеру вечной мерзлоты. Туристы вытаптывали растительность и мусорили. Вход закрыли решеткой.

Глава Железноводска Евгений Бакулин объявил о закрытии пещеры вечной мерзлоты. По его словам, это произошло из-за наплыва туристов.

Градоначальник подчеркнул, что поток отдыхающих может быть опасен для популяции летучих мышей и в целом для местной экосистемы.

Помимо этого, мэр обвинил путешественников в разбрасывании мусора, а также создании угрозы возникновения ландшафтных пожаров.

"Воздействовать на людей разговорами не удалось, пришлось прибегать к серьезным решениям. Теперь люди, которые ранее посещали пещеру, смогут хвастаться, что были внутри"

- мэр Железноводска

Бакулин отметил, что решетка в штольне горы Развалка установлена на расстоянии 20 м от входа.

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