Вестник Кавказа

Тело пропавшей россиянки нашли через неделю поисков в Турции

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Турции завершились поиски россиянки, пропавшей в прошлый вторник. Ее тело было обнаружено сегодня днем.

Во вторник, 15 октября, в северной части Турции было найдено граждански России, которая пропала без вести на прошлой неделе. Об этом сообщают местные СМИ.

Тело женщины лежало в районе Бозтепе в ореховой роще. По факту инцидента начато расследование, в ходе которого предстоит установить причину ее гибели.

О пропаже 57-летней россиянки сообщили ее родственники. Они рассказали, что 8 октября женщина вышла дома в районе Алтынорду, но домой так и не вернулась. После этого были начаты масштабные поиски россиянки.

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