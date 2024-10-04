Следовавший в аэропорт автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Почти 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Турции. Он должен был доставить в аэропорт российских туристов.

В юго-западной части Турции по дороге в аэропорт перевернулся автобус с туристами из России. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Происшествие случилось в курортном городе Фетхие.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал водитель, занимавшийся лихачеством прямо во время работы. В какой-то момент мужчина потерял управление над автобусом, после чего транспортное средство несколько раз перевернулось.

В момент происшествия в салоне находились 14 человек, они получили небольшие ушибы. После ДТП пассажиры смогли добраться до воздушной гавани.

Начато расследование, в ходе которого будут установлены все подробности произошедшего.