Вестник Кавказа

Следовавший в аэропорт автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

скорая помощь в Турции
© Фото: сайт компании Ephesian Tourism
Почти 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Турции. Он должен был доставить в аэропорт российских туристов.

В юго-западной части Турции по дороге в аэропорт перевернулся автобус с туристами из России. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Происшествие случилось в курортном городе Фетхие.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал водитель, занимавшийся лихачеством прямо во время работы. В какой-то момент мужчина потерял управление над автобусом, после чего транспортное средство несколько раз перевернулось.

В момент происшествия в салоне находились 14 человек, они получили небольшие ушибы. После ДТП пассажиры смогли добраться до воздушной гавани.

Начато расследование, в ходе которого будут установлены все подробности произошедшего.

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