Снаряд времен ВОВ нашли в парке Железноводска

Остатки боевых действий времен Великой Отечественной войны продолжают находить на территории России и приграничных районов. В этот раз боеприпас обнаружили в ставропольском Железноводске. Вскоре его ликвидируют.

Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Железноводске. На него случайно наткнулись прогуливающиеся в парке путешественники недалеко от горы Развалка, передали в городской администрации.

"Опасный предмет сегодня уничтожат. Не пугайтесь хлопка"

- глава Железноводска Евгений Бакулин

В мэрии напомнили, что категорически нельзя прикасаться к подобным снарядам. О находке следует незамедлительно сообщить местному МЧС.